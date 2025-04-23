Edirne'de Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Mustafa Çakır, Paşayiğit Mahallesi’nde celep, besici ve bakkallarla buluşarak sorunları dinledi. Yem fiyatları, enerji maliyetleri ve kamu borçları için çözüm arayışı vurgulandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Mustafa Çakır, yönetim kurulu ve genel sekreterle birlikte Paşayiğit Mahallesi’ni ziyaret ederek celepler, besiciler ve mahalle bakkallarıyla bir araya geldi. Ziyarette üyelerin sorunları masaya yatırıldı, çözüm yolları değerlendirildi.

Çakır, “Derdimiz derman olmak, üyelerimizin yanında omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” diyerek saha ziyaretlerinin süreceğini belirtti. Besiciler, yem fiyatlarının geçen yıla göre iki katına çıkması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ve Kurban Bayramı hazırlıklarının zorlaştığını ifade etti. Ayrıca, barınaklarda kullanılan enerji için indirim ve uzak pazarlara ulaşım için akaryakıt desteği talep ettiler.

Ziyarette, kamuya olan borçların yapılandırılması ve hazine destekli uygun faizli kredi sağlanması da gündeme geldi. Çakır, “Sorunların çözümü için üyelerimizle birlikte çalışacağız. Misafirperverlik gösteren Paşayiğit sakinlerine teşekkür ediyoruz” dedi.