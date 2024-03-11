Trakya'nın en büyük pazarı olan Keşan Halk Pazarı'nda, Ramazan ayının bereketini paylaşmak için Keşan Sebze Manav ve Bakkallar Odası harekete geçti.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan vekili Mustafa Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz cumartesi günü halk pazarını ziyaret ederek, pazar esnaflarına ve halka Ramazan Imsakiyesi dağıtarak Ramazan ayını tebrik etti. Hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti.

Esnafların ve halkın talep ve isteklerini dinleyen oda yetkilileri, pazar yeri ile ilgili iki önemli konuda ortak bir görüşe rastladıklarını belirtti:

1. Pazar Yeri Alanının Kapanması: Hem esnaflar hem de halk, pazar yerinin üzerinin acilen kapatılmasını talep ediyor.

2. Hayat Pahalılığı: Artan gıda fiyatları ve genel hayat pahalılığı, esnafı ve halkı ortak bir şekilde endişelendiriyor.

Ramazan Ayı'nın gelişi ve havaların güzelliğiyle birlikte pazar yerinde gözle görülür bir kalabalık oluştu. Ramazan'ın bereketi şimdiden kendini gösteriyor.

Keşan Sebze Manav ve Bakkallar Odası, Ramazan Ayı'nın ülkemize, şehrimize, esnaflarımıza ve tüm inananlara mutluluk, sağlık, bolluk ve huzur getirmesini diliyor.

Halk pazarında değerli halkımıza ve esnafımıza Ramazan Imsakiyesi dağıtılarak Ramazan ayında gönüllerinde huzur, sofralarında bereket olması temennisinde bulunuldu.