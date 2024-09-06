Keşan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve üyelerin çalışanları, Oda Sicil Sorumlusu Burcu Avcu ve Proje Sorumlusu Mehtap Pelin Konar ile birlikte 32. WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’na katılım sağladı.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Bu yıl 32.si düzenlenen WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nda yerli ve yabancı katılımcıların açmış oldukları standları inceleyerek sektörel alanda yaşanan gelişmeleri takip etme fırsatı buldular.

Keşan Ticaret ve Sanayai Odası’ndan fuar ziyareti ile igili şu açıklama yapıldı.“Fuar alanında güncel teknoloji ve ekipmanları Üyelerimiz ile beraber inceledik. Fuar alanında bölgesel markamız Üyemiz Kale Un’un açmış oldukları standı ziyaret ederek firma sahibi Savaş Kale’ye iyi fuarlar diledik.

Keşan TSO olarak üyelerimizin gelişimine katkı sağlayacak tüm alanlarda destek sağlamay devam edeceğiz.”