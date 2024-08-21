Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı “Enflasyon Muhasebesi gereklilikten öte mecburiyettir”Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı “Enflasyon Muhasebesi gereklilikten öte mecburiyettir”

Şapçı’nın Keşan TSO ve şahsi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Ülkemiz ekonomisine her koşulda katkıda bulunmaya çalışan iş dünyamızın ‘Enflasyon Muhasebesinin’ hali hazırdaki yapısı ile kazanç gerçekleşmemişken vergi ödemesi öngörülmektedir. Vergi tahakkuk etmeden enflasyon muhasebesine uygun düzenlemelerin gerçekleştirilip, hali hazırdaki durumun beyan edilmesi gerekmektedir. Özellikle finansmana erişimin çok zor olduğu bu dönemde işletmelerimizi daha da ağır bir yükün altına sokmamak gerekiyor. Bu yüzden enflasyon muhasebesi şartlarının revizyonu gereklilikten öte mecburiyettir. Karar mercilerimizden işletmelerimizin sermayesini koruyacak ve vergi adaletini sağlayacak şekilde şartların tekrardan, gözden geçirilerek revize edilmesini talep ediyoruz.” dedi.