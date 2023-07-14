Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi ve Yönetim Kurulu, Ankara’ya giderek burada Edirne Milletvekilleri ile Sağlık Bakan Yardımcısı eski Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık ve Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe’yi ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ankara'ya giden Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ile beraberindeki Keşan TSO Meclisi ve Yönetim Kurulu, TBMM'ye giderek bölge milletvekillerini tek tek ziyaret etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın'ı ziyaret eden Keşan TSO heyeti, üyelerin, istek ve taleplerini dile getirerek milletvekillerinin desteklerini istedi.

Aksal, Ün, Yazgan ve Akalın’da ziyaret nedeniyle KTSO Heyeti’ne teşekkür etti.

Heyet Keşan Gıda İhtisas OSB ve İpsala OSB için destek istedi.

Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin proje aşamaları hakkında bilgiler vererek vekillerden destek istediklerini belirten Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, "İpsala OSB ile ilgili yapılan girişimler üzerine bilgiler vererek, somut adımlar atılabilmesi adına Vekillerimizden destek istedik. İpsala Tır Parkımıza mobil gümrükleme noktası oluşturulması hususunda da vekillerimizden desteklerini talep ettik." dedi.

Ziyaretlerde, TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri tarafından hazırlanan plaketler milletvekillerine takdim edildi.