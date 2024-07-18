Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası), 12 Temmuz 2024 Cuma günü Ankara’da TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilenuluslararası seviyede Üyesi bulunan Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye), 70. Genel Kurulu’na katılım sağladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Keşan TSO olarak Üyesi olunan ICC Türkiye Milli Komitesi Genel Kurul’u kapsamında Keşan TSO Yönetim Kurulu İsmail Şapçı ve diğer ICC Türkiye üyeleri genel kurulda yerlerini aldı. Düzenlenen 70. Genel Kurul içerisinde 2023 Yılı Faaliyet raporunun sunulması ve dönem içerisinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar üzerine görüşmelerde bulunuldu.

“BÖLGEMİZİ VE ODAMIZI ULUSAL - ULUSLARARASI ALANLARDA TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

ICC Türkiye 70. Genel Kurul’u sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı şu açıklamalarda bulundu: “Ankara’da gerçekleştirilen Keşan TSO olarak uluslararası düzeyde Üyesi olduğumuz ICC Türkiye 70. Genel Kurulu’na Üyediğer oda ve borsa başkanlarımız ilekatılım sağladık. 70. Genel Kurul kapsamında ICC’nin tarihine ve kuruluşuna ilişkin bilgi verirken, kuruluşun ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş dünyası yapılanması olduğuna dikkat çekildi. Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanımız M. RifatHisarcıklıoğlu açıklamalarda bulunarak ICC’nin100'den fazla ülkede, 45 milyon üye ağıyla, 1 milyardan fazla çalışanı temsil ettiğini söyledi. ICC zamanla, farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayarak, dünyada ticaretin artırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için referans kurum haline gelerek, ICC’nin uluslararası ticaret alanında yol gösterici etkisi gün geçtikçe artmaktadır.

Genel Kurul kapsamında sürdürülebilir ekonomik büyüme, istihdam, ekonomik işbirliği ve uluslararası ticaretkonuları ele alındı.ICC Türkiye Milli Komitesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de üyelerinin desteğiyle, ICC’nin faaliyet alanına giren konularda seminerler, konferanslar, eğitimler düzenlemeye ve ICC’nin teknik komisyonlarında ülkemizi temsil etmeye devam edecektir. Düzenlenen genel kurulun ardından ICC Türkiye üyesi oda ve borsa başkanlarımız ile istişare toplantısı gerçekleştirerek oda faaliyetleri ve üye sorunları hakkında bilgi aktarımlarında bulunduk. Günümüzde dünya ekonomisinin pozitif yönde harekete geçtiği bir dönemdeyiz, önümüzdeki günlerde FED’in (Federal Rezerv Sistemi) faiz indirimi kararının da yakında alınarak, dünyada ekonomik hareketliliğinin artacağının ve bununla birlikte ülkemiz gibi gelişmekte olan piyasalarda pozitif yansımaların olacağını ön görüyoruz. Bölgemizi ve odamızı ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmeye devam edeceğiz. Keşan TSO olarak Üyesi olduğumuz ICC Türkiye’nin 70. Genel Kurulumuzun ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olması temenni eder, saygılarımı sunarım” dedi.