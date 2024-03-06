Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın Keşan Halk Eğitimi Merkezi ve Saros OSGB iş birliği ile gerçekleştireceği “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Az Tehlikeli Sınıfta)” için kayıtlar alınmaya başlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası), Keşan Halk Eğitimi Merkezi ve Saros OSGB iş birliği ile 27 Mart 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Az Tehlikeli Sınıfta)” için Keşan TSO tarafından kayıtlar alınmaya başlandı.

Keşan TSO Akademi kapsamında açılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini duyuran Keşan TSO Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu şunları dile getirdi: “Keşan TSO olarak gerçekleştirdiğimiz Keşan Halk Eğitimi Merkezi ve Saros OSGBiş birliği kapsamında 27 Mart 2024 Çarşamba günü odamızda yer alan eğitim salonunda “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” düzenleyeceğiz. Tüm sektörlerde ve mesleklerdeişyerlerinde çalışan kişilerin “İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasını” alması gerekmektedir. Keşan TSO,Keşan Halk Eğitimi Merkezi ve Saros OSGBiş birliği ile hayata geçirilecek olaneğitim kapsamında firma çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili genel - teknik konularda ve iş kazası ve meslek hastalıkları olmak üzerebirçok konuda detaylı bilgiler verilecek. Eğitime katılankursiyerler, çalışma hayatlarında iş sağlığı ve güvenliğinin gerekliliğini kavrayarak, çalışma ortamı ile ilgili mevzuata uygun iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini ve oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için gerekli tedbirleri eğitim kapsamında öğrenecektir.

“Keşan TSO olarak mesleki eğitimlerimizi her sektörde ve alanda düzenlemeye devam ediyoruz. Odamız Keşan TSO Akademi bünyesinde yerel, bölgesel ve ulusal iş birliklerimizle; Emlakçılık, Galericilik, Hijyen, Asansör, İnşaat alanları, İlk Yardım, Dış Ticaret, Ön Muhasebe, Bulgarca Dil Kursu, Yunanca Dil Kursu ve Girişimcilik gibi birçok alanda gerçekleştirdiğimiz mesleki eğitimlerimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini de ekleyerek eğitimlerimizi arttırıyoruz ve geliştiriyoruz. Yıl içerisinde düzenli olarak yaptığımız mesleki eğitimler ile oda üyelerimize, üye çalışanlarımıza ve bölgemize hizmet ediyoruz. Böylelikle hem zorunlu alanlarındaki eğitimleri tamamlıyoruz hem de kişilerin mesleki alanlarda kendilerini geliştirerek nitelik kazanıp istihdamına katkı sağlıyoruz. Kontenjan sınırı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimiiçinson başvuru tarihi 25 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Eğitim ileilgili bilgi almak ve kayıt olmak için odamızın telefon numaralarından (0284) 714 11 37 – 0555 964 06 73 iletişime geçebilir, sosyal medya hesapları ve www.kesantso.org.tr web sitesiden takip edebilirsiniz.” dedi.