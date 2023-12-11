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Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyesi Onur Yılmaz, TTicaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler ve Yönetmelikte Değişiklik Yapılması için hazırlanan Taslak Yönetmelik ile ilgili açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Onur Yılmaz, Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ve yönetmelikte değişiklik yapılması için hazırlanan taslak yönetmelik ile ilgili bilgiler verdi.

Geçtiğimiz aylarda yönetmeliğe giren yasa düzenlemesi ile online ilan platformlarına ilana konu taşınmazın ilan veren üye veya üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu yada ilan veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce kimlik doğrulaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunmasını amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uyulması gerekmektedir. Kurallara uyulmadığı takdirde idari yaptırım cezaları uygulanacaktır. Keşan TSO olarak Ticaret Bakanlığımız tarafından yeni hazırlanacak olan Taslak Yönetmelik için Üyelerimizden almış olduğumuz geri bildirimler ile oluşturmuş olduğumuz taslak çalışma dosyamızı Bakanlığımıza ve TOBB’a ilettik. İletmiş olduğumuz çalışma dosyamızın detaylarına değinecek olursak; T.C Ticaret Bakanlığı’mız tarafından verilen Taşınmaz Ticareti Yetki Belgelerinin sektörde kullanımı için yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanlarının ise en az bir yıl emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması şartı bulunmaktaydı vermiş olduğumuz öneri taslağı ile bu şartın kaldırılarak yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesini hedeflemekteyiz. Taslak yönetmeliğin şimdiden emlak sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışmanın hayata geçirilmesinde katkıda bulunan kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.