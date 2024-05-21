Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası), 15-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından Ankara’da 80. Genel Kurul gerçekleştirildi. TOBB ETÜ’de (Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) düzenlenen kurul kapsamında Keşan TSO heyetinden Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Uğurcan Urgan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Onur Yılmaz, Selçuk Ataklı, Aylin Alabak, Meclis Üyeleri; Cahit Mercan, Göksel Aktaş, Onur Şapçı, Onur Güven, Serkan Gevrek, Atakan Tokmak, Ayşe Deniz, Genel Sekreter Erdem Başak, Basın Yayın Sorumlusu Burak Çakır ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Nur Kalıntaş katılım sağladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, T.C. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, STK Başkanları, Üst Düzey Yargı Mensupları, Milletvekilleri ve Bürokratların katıldığı genel kurulda Hesapları İnceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu, Dilekleri İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Vergi Komisyonu, Ekonomi Politikası Komisyonu ve Basın ve Yayın Komisyonu sunuşları yapılarak katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

'HAYIRLI UĞURLU OLMASINI TEMENNİ EDERİM'

TOBB’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 80. Genel Kurul sonrasında bilgi veren Meclis Başkanı Ahmet Koru şu açıklamalarda bulundu: “TOBB tarafından gerçekleştirilen 80. Mali Genel Kurula Keşan TSO Meclis ve Yönetim Kurulu olarak katılım sağladık. İlk olarak gerçekleştirilen 80. Genel Kurulda TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni kapsamında T.C. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu açılış konuşmalarını gerçekleştirerek uzun yıllar camiamıza hizmet eden Delegelere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. TOBB 80. Genel Kurul kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte Kardeş Odamız Antakya TSO, Edirne TB, Kırklareli TSO ve Aydın TO stantlarını ziyaret ederek, Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünleri ile ilgili bilgiler alarak oda bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar, faaliyetler ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ülkemizin365Oda ve Borsasının Meclis Başkanları,Yönetim Kurulu Başkanları, Delegeleri ve Genel Sekreterleri katılım sağladığı 80. Genel Kurulda2023 ve 2024 yılı bütçe iş ve işlemleri, yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmalar üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Keşan TSO olarak adım attığımız her işi daha ileriye taşıyacağız. TOBB tarafından düzenlenen 80. Genel Kurulumuzun başta ülkemize, bölgemize ve Birlik Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” dedi.