Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Üyesi Onur Şapçı.TR domain (Alan Adı) hakkında mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla bilgilendirmelerde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre ülkemizde hali hazırda tahsisi gerçekleştirilen gov.tr, com.tr, org.tr yapısındaki alan adlarına ek olarak, daha kısa ve daha avantajlı olan ".tr" (örn. kesantso.tr) yapısındaki alan adlarına sahip olunabileceği ifade edilmektedir. Halihazırda 3. Kategori olarak adlandırılan "kep.tr", "av.tr", "dr.tr", "com.tr", "org.tr", "net.tr", "gen.tr", "web.tr", "name.tr", "info.tr", "biz.tr", "tv.tr", "bbs.tr", "tel.tr" uzantıları içeren alan adlarına, yalnızca ".tr" uzantılı alan adı tahsislerinde öncelik tanınmaktadır.

“SON BAŞVURU BUGÜN”

Keşan TSO Meclis Üyesi Onur Şapçı, TR uzantılı domainler hakkında şunları söyledi: “Hepimizin bildiği gibi .com.tr, gov.tr, org.tr, kep.tr, av.tr, dr.tr, net.tr, gen.tr, web.tr, name.tr, info.tr, biz.tr, tv.tr, bbs.tr, tel.tr uzantıları içeren alanlarında yalnızca “.tr” uzantılı alan adı tahsis edilebilecektir. Üyelerimizin ve Yerel İşletmelerimizin hali hazırda com.tr vb.uzantılı domainleri varsa mağduriyet yaşamamaları açısından mutlaka .tr uzantılı domainlerini almalarını öneriyoruz. Bugün itibari ile ilk gelen ilk alır kuralına göre sadece .tr yapısındaki alan adları da diğer belgesiz alınabilen uzantılar gibi tahsis edilebilecektir. Örnekleyebilecek olursak e-ticaret işiyle uğraşıyorsunuz ve domaininiz .com.tr uzantılı örneğin; “ornek.com.tr” öncelikli kayıt hakkınızı kullanmazsanız kötü niyetli kişiler “ornek.tr” domainini satın alabilir ve sitenizin aynısını aktif edebilir bu durumda marka değer kaybı ve maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu kayıpların önüne geçmek için mutlaka daha kısa ve kolay olan .tr domaini tercih etmeniz işletmeniz için faydalı olacaktır. .TR domain öncelikli kayıt hakkı ile ilgili detaylı bilgi ve dokümanlara www.trabis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tüm Üyelerimize ve Yerel İşletmelerimize hayırlı işler, bol bereketli kazançlar diliyorum.” dedi.