Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO), üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte 28. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılım sağladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO), üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte 28. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılım sağladı.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT, bu yıl da yerli ve yabancı birçok turizm işletmesi, otel, seyahat acentesi, kamu kurum ve kuruluşunu bir araya getirdi.

Keşan TSO, fuara katılarak bölgede turizmi geliştirmek, sektördeki yenilikleri takip etmek ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuar kapsamında, Trakya Üniversitesi Keşan MYO Turizm Bölümü öğrencileri de EMITT’e getirildi. Sektör profesyonelleriyle birebir görüşme fırsatı yakalayan öğrenciler, iş olanakları, kariyer planlaması ve turizm sektörünün dinamikleri hakkında bilgi aldı.

Keşan TSO, bu deneyimin geleceğin turizm profesyonellerine katkı sağlayacağını belirterek, öğrencilerin sektörü yerinde gözlemlemelerinin önemini vurguladı.

Keşan TSO, bölgenin ekonomik ve sektörel gelişimine katkı sağlayan her platformda aktif rol almaya devam edeceğini belirtti. Üyelerinin gelişimini desteklemek ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmak adına fuar gibi önemli organizasyonlarda yer almaya devam edeceğini açıkladı.