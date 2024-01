Tahmini Okuma Süresi: dakika

Keşan TSO’da Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenme Hibe Programı Bilgilendirme Semineri GerçekleştirildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) kapsamında Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Hibe Programı Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Yapılan seminere Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru, Keşan TB (Ticaret Borsası) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Anbarcı, Selçuk Ataklı, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan TSO Meclis Katip Üyesi Sadık Gamsız, Keşan TSO Meclis Üyeleri; Mustafa İşçimen, Onur Güven ve kurum-kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Anbarcı, oda olarak düzenledikleri seminer kapsamında tarım alanında faaliyet gösteren gerçek kişi işletmeleri, tüzel kişiler ve üretici birliklere kırsal kalkınma destekleri ile ilgili bilgi verdiklerini kaydetti.

Program kapsamında desteklenen tedbir ve sektörler arasında Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması, Çiftçilik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme alanları yer aldığına dikkati çeken Anbarcı, "Desteklenen sektördeki yatırımları biraz daha detaylandırmak gerekirse; Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar içerisinde hayvancılık “Süt Hayvancılığı, Besi Hayvancılığı, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Yumurta Tavukçuluğu” bulunuyor. Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması içerisinde İşleme ve Pazarlama “ Süt ve Süt Ürünleri Kırmızı Et ve Et ürünleri, Kanatlı Eti ve Et Ürünleri, Su Ürünlerinin İşlenmesi, Meyve ve Sebze İşleme ve Depolama, Yumurta İşleme” bulunuyor. Çiftçilik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme alanının içerisinde ise “Bitkisel Üretim, Arıcılık, Zaanatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, Kırsal Turizm, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları, Yenilenebilir Enerji” bulunmaktadır. İlgili sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere %50 oranına, Üretici Birliklere ise %70 oranına kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Tarım, ticaret ve sanayi sektöründe üretim yapan ve yapmak isteyen herkes bu hibe desteğinden faydalanabilir, kişisel gelişimine ve iş yerine katkı sağlayabilir. Oda olarak bölgemizdeki üyelerimizi ve yerel işletmelerimizi bilgilendirmeye ve desteklerden faydalandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.