Keşan TSO, 1 gramdan düşük altınların üretimine devam edilmesini istediErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO’nun (Keşan Ticaret ve Sanayi Odası) 3. Meslek Komitesi olan Kuyumculuk Meslek Komitesi toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge” değişikliğine istinaden 1 gramdan düşük altın üretiminin durdurulması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

ÖZBEK: “0,10-0,25-0,50 GRAM ALTINLARIN ÜRETİMİNİN DEVAM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Keşan TSO bünyesinde düzenlenen toplantı kapsamında açıklamalarda bulunan Keşan TSO Meclis Üyesi Tarık Özbek, şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz günlerde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda 1 gramdan düşük 0,10, 0,25 ve 0,50 gram altın üretiminin durdurulmasına karar verildi. Bunun üzerine Keşan TSO’da kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren meslektaşlarım ile bir toplantı gerçekleştirdik ve değerlendirmelerde bulunduk. Yayınlanan genelge ile kuyumculuk sektöründe durgunluk yaşanacak ve bireysel müşterilerde altın alımı azalacaktır. Düğün sezonunda bölgemizin en önemli adetlerinden biri olan takı takma adeti konusunda insanlar arasında mağduriyet yaşanmaması ve ekonominin olumsuz etkilenmemesi için istişarelerde bulunduk. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değişikliğin durdurulması ve uygulamanın ileri tarihe ertelenmesi adına Keşan TSO olarak TOBB’dan (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) destek talebinde bulunduk. Kuyumculuk sektöründe 0,10-0,25-0,50 gram altınların üretiminin durdurulmaması ve üretimin devam etmesini istiyoruz bu konuda TOBB’a ve İTO’ya (İstanbul Ticaret Odası) ilgili taleplerimizi ilettik. Bu doğrultuda, kuyumculuk sektöründeki canlılığın ve müşterinin altın alışverişindeki sirkülasyonunun devam etmesini hedefliyoruz.”