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Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Gıda OSB ile ilgili ziyaretleri değerlendirerek, OSB'ye 10’a yakın parselin ön tahsis başvurularını gerçekleştirdiğini açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı Keşan Gıda İhtisas ve İpsala Karma OSB’lerimizde sanayi arsası ön tahsis işlemleri, Müteşebbis Heyetlerimizin kararları doğrultusunda başlatıldığını açıkladı.



Bölge teknolojisi gelişmiş, marka değeri olan, katma değerli yüksek ürün üreten firmaları getirebilmek birinci öncelikleri olacaklarını belirten Şapçı, bu amaçlarla yapılan Ankara ziyaretlerimiz kapsamında ilgili bakanlıklarımızı, genel müdürlüklerimizi, TOBB başkanımızı, odalar ve borsa başkanlarının ziyaret edildiğini anlattı. Nitelikli firmaların bölgeyi tercih etmelerini sağlamak amacıyla, ön tahsislerine bşaladıkları OSB’lerin tanıtımını, proje kapsamını, parsel alanlarını, yurt içi ve yurt dışı ulaşım kolaylıklarını anlatıp, broşür ve dokümanları kendilerine ileterek desteklerini istediklerini söyleyen Şapcı, "amzadere bölgemiz için oldukça önemli olan iki OSB’miz faaliyete geçtiği zaman bölgemize; yatırım, istihdam, imalat ve ihracatta büyük ölçüde katkılarının olacağını düşünüyorum" dedi.

“BUGÜNE KADAR 10’A YAKIN PARSELİN ÖN TAHSİS BAŞVURULARI GERÇEKLEŞTİ“

Şapçı, Keşan’daki OSB’mizin Gıda İhtisas OSB olması sebebiyle bölgemizde tarım ve hayvancılık alanında üretilen ürünlerin büyük bir kısmının, bölgemizde yatırım yapacak firmaların hammadde ihtiyacına cevap vereceğini söyledi. OSB'nin İpsala ve Kapıkule Sınır Kapılarına, TEM – Kuzey Marmara Otoyoluna, köprülere ve ticaret limanlarına yakın konumda olması nedeni ile ihracata yönelik nihai ürünlere dönüşeceğini belirten Şapçı, "Bölgemiz ve ülke ekonomisine ciddi katkı sunacağı beklenmektedir. Bugüne kadar 10’na yakın parselin ön tahsis başvuruları Keşan Gıda İhtisas OSB Müdürlüğümüzce kabul edilmiştir. Başvuru yapan ve inceleme süreçleri devam eden firmalarda bulunmaktadır. Tüm bunların içerisinde çiftçilerimizi yakından ilgilendiren; süt endüstrisi, kurutulmuş – dondurulmuş (fresh) gıda, meyve, pirinç, buğday, ayçiçek vb. ürünlerle çalışmalarını sürdürecek işletmeler bulunmaktadır. Ön tahsislerden elde edilecek gelirin tamamı 2024 yılı başında ihalesi yapılacak olan altyapı yapım işi giderlerine harcanacak olup, 2024 yılı sonuna kadar tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması ön görülmektedir. Bununla eş zamanlı olarak, yine 2024 yılı ortalarında üretici firmaların yatırımlarına başlama imkanı olacaktır. OSB’lerimizin mülkiyetine geçmiş olan; sanayi alanları, mesleki ve teknik eğitim alanları, idari, sosyal tesis ve teknik altyapı alanlarının tamamı 4562 sayılı OSB kanunu gereği, harca esas değer üzerinden maliye hazinesinden satın alınmış olup, altyapı ve üstyapı yatırım giderleri de üzerine eklenerek arsa birim maliyeti oluşturulmuştur. Arsa bedellerimizin tamamı Müteşebbis Heyetlerimizi oluşturan resmi kurumlarca karşılanmıştır" diye konuştu.

Ankara ziyaretinin bölgeye hayırlı olacağını ifade eden Şapçı, yapılan görüşmelerin tamamının olumlu yönde gerçekleştiğini, bu tür heyetli tanıtım ziyaretlere Türkiye'deki diğer büyükşehirlerde de belli dönemlerde devam edeceklerini açıkladı.

Hatırlanacağı gibi, 18-19 Aralık tarihlerinde Edirne Valisi Yunus Sezer'in de hazır bulunduğu Keşan protokolünün Ankara temasları kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Münir Karalaoğlu, Mehmet Aktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek’in ziyaret edilmişti.