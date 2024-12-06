Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak, “Dijital Şiddet” konulu seminer verildi.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Keşan Ticaret Borsası (TB) Kadın Girişimciler Komitesi ve TÜ işbirliğinde düzenlenen “Dijital Şiddet Paneli”, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Dünyada dijitalleşme ve sosyal medya kullanımının arttığına dikkat çekilen panelde, öğrencilere hayat içerisinde dijital şiddet ile ilgili bilinmeyen yönler hakkında konuşmacılar tarafından detaylı bilgiler verildi.

Slogan yarışmasında birinci olan kişiye ödülün verildiği ve moderatörlüğünü Emine Günay’ın yaptığı panele konuşmacı olarak; Psikolog Anıl Dalkılıç, Av. Büşra Ağır Ürkmez ve TÜ Dr. Öğretin Görevlisi Elif Betül Yalçın katıldı