Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Saadettin Baygül, gıda işletmelerinde “Güvenilir Gıda Karekod” belgesi zorunluluğuna dikkat çekti; 28 Temmuz 2025’e kadar uyum sağlanmazsa yaptırımlar uygulanacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Üyesi Saadettin Baygül, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 8 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle gıda işletmelerine getirilen “Güvenilir Gıda Karekod” zorunluluğunu değerlendirdi.

Market, kasap, manav, restoran ve kafe gibi işletmelerin, tüketicilerin son denetim bilgilerine dijital erişimini sağlayacak QR kod belgesini görünür şekilde bulundurması gerektiğini belirtti.

Baygül, “Gıda güvenliği, üretimden tüketime kadar denetim gerektirir. Bu sistemle vatandaşlar, işletmenin denetim ve kayıt bilgilerine cep telefonlarından anında ulaşabilecek. Bu, şeffaflık ve güven açısından büyük bir adım” dedi.

İşletmelerin, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden kayıt/onay numarasıyla QR kod oluşturup, 28 Temmuz 2025’ten itibaren belgeyi asmaları gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde idari yaptırımlar uygulanacak.

TÜKETİCİLER İÇİN BİLİNÇLİ TERCİH, İŞLETMELER İÇİN İTİBAR

Baygül, uygulamanın sadece belge asma zorunluluğu olmadığını, bilinçli tüketici tercihlerini teşvik ettiğini ve kayıt dışılığı önlemeyi hedeflediğini ifade etti. “Tüketiciler artık sadece fiyat ve lezzet değil, güvenilirlik ve şeffaflık da arıyor. Keşan, İpsala ve Enez’deki gıda işletmelerimizi duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.

Keşan TSO, üyelerinin yeni düzenlemeye uyum sağlaması için bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Baygül, “Odamız, ziyaretler, toplantılar ve duyurularla üyelerinin yanında. Güvenilir işletmeler, toplum sağlığını korurken ticari itibarını da artırır” diyerek, işletmelere 'hayırlı işler' diledi.