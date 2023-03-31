Keşan TSO (Keşan Ticaret ve Sanayi Odası) ticari yük ve yolcu taşıma araçlarında zorunlu olan “K” Türü Yetki Belgesi başvuru işlemlerini çevre il Ticaret ve Sanayi Odalarına gitmeden artık Keşan TSO bünyesinde başvuru işlemlerinin yapılacağını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 'K' Türü Yetki Belgesi’nin Keşan TSO’da verilmeye başlanacağını belirten Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, daha önce oldukça zaman kaybı ve yol gidip gelme sorununu doğan belgeleme işleminin bundan böyle Keşan TSO yönetimi olarak üyelerden gelecek istek ve taleplere yerinde cevap verebileceklerini söyledi.

Bu kapsamda Oda'nın hizmet alanları içerisine yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında “K” Türü Yetki Belgesi’ni eklemiş olduğumuzun buradan müjdesini verdiklerini belirten Başkan Şapçı, "Üyelerimiz artık zaman kaybı yaşamadan Odamıza gelerek “K” Türü Yetki Belgelerini alabileceklerdir. Odamıza bir yeni hizmet daha eklememizde desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız M. RifatHisarcıklıoğlu’na bizlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı buradan teşekkür ederim. Süreç ile ilgili Oda çalışma arkadaşlarımız İstanbul’da T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “K” Türü Yetki Belgeleri Eğitimine katılarak gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarına devam ediyorlar" diye konuştu.

Keşan TSO tarafından “K” Türü Yetki Belgelerinin başvurularının önümüzdeki günlerde alınmaya başlayacağını duyuran Şapçı, "Üyelerimiz başvuru ile ilgili duyurulara Keşan TSO resmi web adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Bölgemize kazandırdığımız bu hizmetin ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren Üyelerimize ve bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.