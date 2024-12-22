Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Uzmanları Eğitimine katılarak, üyelerinin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak için önemli bir adım attı.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan TSO, üyelerine dijital dönüşümde rehber oluyor.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Uzmanları Online Eğitimi’ne katılarak, üyelerine sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Proje Sorumlusu Mehtap Pelin Konar’ın da katılım sağladığı eğitimde, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde karşılaşabileceği zorluklar ve çözüm yolları ele alındı.

Katılımcılar, dijital dönüşüm ve inovasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak adına; Stratejik Analiz ve Sistem Yaklaşımı, Amaçlarla ve Hedeflerle Yönetim Teknikleri, Finansal, Müşteri ve Süreç Hedeflerinin Belirlenmesi, Performans Yönetimi ve Ölçme-Değerlendirme Süreçleri ve Dijital Dönüşüm ile İşletme Fonksiyonlarında Büyüme Belirtileri konularında bilgi edindiler.

Bu tür eğitim ve seminerlerle Keşan TSO, hem üyelerinin hem de bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması hedeflenirken,Keşan TSO yetkilileri, dijitalleşmenin işletmelerin geleceği için vazgeçilmez bir unsur olduğunu kaydetti.