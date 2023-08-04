Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezi ve mahallelerde, yol ve kaldırım işgallerine karşı denetimleri yoğunlaştırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kurallara aykırı olarak yol ve kaldırım işgaline uymayan işyerlerine yönelik denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta başından itibaren denetim ve kontrollerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Günsal, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde kurallara aykırı bir şekilde kaldırıma ve yola satış yaptığı ürünlerini ya da tabela ve flama bırakan esnafı uyararak, tüm bu malzemeleri kaldırttıklarını söyledi. Seyyar satıcılar ve esnafımıza gerekli tüm uyarılarda bulunduklarını belirten Günsal, "Denetimlerimiz rutin olarak ekiplerimiz tarafından yapılmaya devam edecek” dedi.

YOL YA DA KALDIRIMLARA REKLAM, TABELA VE FLAMA BIRAKANLARA 1295 TL CEZA UYGULANACAK

Kaldırım işgallerine uymayanlara kabahatler kanununa muhalefetten 617 TL, yol ve kaldırımlara konulan reklâm, tabela ve flamalara da bin 295 TL ceza uygulanacağını hatırlatanGünsal, kaldırımlara park yapan araçların da ekipler tarafından fotoğraflanarak kabahatler kanununa muhalefetten 617 TL ceza uygulandığını söyledi.

Günsal, amaçlarının ceza kesmek değil, daha temiz ve yaşanabilir bir kent oluşturmak olduğunu belirterek, tüm esnaflardan da anlayış beklediklerini kaydetti