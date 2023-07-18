AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan’a yapılacak Milli Eğitim yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan'da çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı, Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü, TOBB ve Keşan Ticaret Odası çalışmalarıyla Keşan’a kazandırılacak iki okulun yapım işini bitirme aşamasında olduklarını söyledi.

Keşan'a 8 Derslik Anaokulu ve Keşan Fen Lisesi Okulu kazandıracaklarını belirten Başkan Kılınç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapılacak yeni okullarımızın ihale tarihi 8 derslik (TOBB Destekli ) anaokulumuzun ihale tarihi 28/07/2023, ihale saati ise 10:30‘da yapılacaktır. Keşan Fen Lisemizin Yapımı için ihale tarihi 08/08/2023 ihale saati 10:30’da yapılacaktır . Gençlerimizin önünü açmak için elimizden gelen gayreti göstermek için çok çalışıyoruz. Sosyal, Kültürel, bilimsel, sportif faaliyetlerine destek veriyoruz.Ve daha nice bununla ilgili projelerimiz devam ediyor. Keşan’ımıza her zaman emek veren, bölgemize hizmet anlamında gereken tüm mücadeleyi gösteren ve Keşan’ımıza kazandıracağımız okullarımız için Edirne Milletvekilimiz Sayın Dr. Fatma Aksal’a vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.