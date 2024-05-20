19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Keşan Atatürk Stadı’nda coşkuyla kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dün kutlandı. Saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı.

Buradaki törene Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğrenciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün çelengi, İlçe Müdürü Vedat Çimen tarafından Atatürk Anıtı’na sunularak saygı duruşunda bulunuldu.

Çelengin Anıta sunulmasını müteakiben Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Spor Uzmanı Eray Erel’ in komutuyla saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunurken, bayraklar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Şevki Öztürk yönetiminde altı sporcu genç tarafından göndere çekilmesi ile program sona erdi.

Buradaki programın sona ermesinden sonra Keşan Atatürk Stadı’ndaki törene geçildi.

Saat 10.30’da Atatürk Stadındaki törene; Keşan Kaymakam Vekili Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül, Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Keşan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eyüp Akbaş, siyasi parti ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ,muhtarlar, gaziler, oda ve dernek başkanları ile Keşanlı vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Keşan Belediye Banddosu eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaparak şunları söyledi.

“Sayın Kaymakamıım, Sayın Tugay Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, sevgili basın mensupları, Keşanlılar hepiniz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençl,ik Spor Bayramı’na hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması elbette tam bağımsızlık meşalesini tutuşturan ilk kıvılcım, vatanın kurtuluşuyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş istikametine atılan ilk adımdır. Türk milleti kutlu varlığına ve tarihi haklarına yüksek bir fedakârlık ahlakıyla sahip çıkmış, bu kapsamda tek yanlı ve aleyhe işleyen müzakere ve mütareke dayatmalarını cesaretle reddetmiştir. Milli Mücadele yalnızca silahla, yalnızca sahnelenen kahramanlıklarla, yalnızca "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla değil; asırlara damga vuran akılla, usta siyasi manevralarla, emsalsiz stratejik kararlarla, kuşkusuz sabrın ve sebatın imkânlarıyla ve gelecek nesillerin omuzlarımıza yüklediği tarihi sorumluluk bilinciyle kazanılmıştır. Türk milleti karanlığın en koyu anında parlak geleceğini hayalden gerçeğe dönüştürmüştür. Milli Mücadele'nin kaynak ve kuvveti zulme ve zillete duyulan meşru öfkeyle temellenmiştir. Bu tarihi ve milli hakikatin dayandığı ilkeler 19 Mayıs 1919'un ilham ve itibarıyla tezahür etmiştir. En başta Aziz Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanları emperyalizmin insafına sığınmayı akıllarından dahi geçirmemiş hiçbir zaman zillete kapılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmadığı gibi, hiçbir şekilde de Türk ve Türkiye Yüzyılının önüne geçilemeyecek, ket vurulamayacaktır. 19 Mayıs 1919'un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir. Nitekim Türk milliyetçiliği her türlü tasallut ve tahrikten uzak şekilde istikrara, istiklale ve istikbale bir kez daha kucak açıp yol verecektir.

Milli birlik ve kardeşlik inancıyla Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır. Açıktır ki, Türk gençliği her şeyin farkında ve bilincindedir. Niyazımız odur ki, Türk gençliği evvelemirde varoluş haklarına, diri hedeflerine, tertemiz ilkelerine, dünyada adından söz ettiren ülkesine sonuna kadar destek verecektir. Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk gençliğinin iradesiyle tıpkı bir bayrak gibi, son yıllarda Dünya genelinde hemen hemen tüm spor branşlarında göstermiştir ki, başarı ve azimle yükselecektir. Sevgili gençler; Bugünün gençliği geleceğin milli serveti, aynı zamanda milli şerefidir. Ünlü bir Şairimizin dediği gibi; Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın... Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 105'inci yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor, Yüce Türk Milletinin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum”

Çimen’in konuşmasının ardından Ali Kale ve Kardeşleri O.O. Halk Oyunları ekibi tarafından Bitlis yöresi Halk Oyunları gösterisini sundu.

Gösterinin ardından Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında birinci seçilen Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Aleyna Duru Çakmak şiirini okudu.

Şiirin okunmasının ardından Keşan Gençlik Merkezi üyeleri tarafından müzik ziyafeti ile program devam etti.

Müzik ziyafetinin ardından, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri taekvando, karate, my tuai ve boks ekipleri gösterilerini sundu.

Okullararası yarışmalarda ilçe ve il gençlik 3.sü olan öğrenci ve okullara madalya ve kupalarını Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eyüp Akbaş, ilçe ve il ikincisi olan öğrenci ve okullara madalya kupalarını Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçe ve il birincisi olan öğrenci ve okullara 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve Keşan Kaymakam Vekili Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal tarafından takdim edildi.

Törene Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okçuluk takımı gösterisini sundu.

Gençlik Merkezi korosu müzik dinletisi ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Trabzon Halk Oyunları yöresi ekibinin gösterisinin ardından, DOÇEK ve Sardos Bisiklet Grubu geçisi sunuldu.

Protokolun gösteri yapan ekiplerle fotoğraf çekilmesi ile program sona erdi.