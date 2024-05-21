19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105.yıldönümü nedeniyle, Keşan Belediye Başkanlığı’nca 19 Mayıs 2024 Pazar akşamı Fener Alayı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Fener Alayı yürüyüşü saat 20.30’da Keşan Kent Müzesi önünden başladı. Yürüyüşe; Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Meriç ve Bilgin Atlı, belediye meclis üyeleri, CHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Saylam, Hatice Öcal ve vatandaşlar katıldı.

Keşan Belediyesi tarafından dağıtılan Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen kortej, Keşan Belediye Bandosu’nun marşları eşliğinde vatandaşların da sevgi gösterileriyle Cumhuriyet Meydanı’na geldi.

Cumhuriyet Meydanı’nda CK BROTHERS eşliğinde konser düzenlendi. Konserde, vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.