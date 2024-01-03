Tahmini Okuma Süresi: dakika

Keşan Belediyesi Yaz İşleri Müdürü Soner Akgün, 2023’te müdürlük olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgilendirirken, 13 bin 648 evrakın kabulünü, kurum içi yazışmalar dahil 20 bin 301 evrakın gönderimini yaptıklarını ifade ederek, 439 çiftin de nikahını kıydıklarını dile getirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Soner Akgün, 2023 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

439 ÇİFT DÜNYA EVİNE GİRDİ

Evlendirme biriminde 2023 yılında 439 çiftin evlendirme işleminin gerçekleştirildiği ifade eden Soner Akgün, 371 çiftin nikahını Belediye Nikah Salonu'nda, 68 çiftin de de düğün salonu vb. yerlerde nikah akitleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesine istinaden şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde meclis toplantılarının sosyal medyadan canlı olarak yayınlandığı belirten Akgüni "Meclis toplantıları bitiminde karar özetleri yerel basın ile de paylaşılmaktadır. 2023 yılında 13 Olağan 1 Olağanüstü Meclis toplantılarında toplam 232 karar almış, 63 Encümen toplantısında da ilçemiz için 714 karar aldık. Önceliğimiz, çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak tüm vatandaşlarımızın memnuniyetinin sağlanması ve yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır" dedi.