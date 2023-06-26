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Şüpheliler hakkında ise tahkikata başlanıldı.

Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce Keşan'da eş zamanlı olarak 23 adrese operasyon düzenlendi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Büro Amirliği ekiplerince, 23 adrese 120 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldı.

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