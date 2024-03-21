Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün son üç günde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Son 3 günde yapılan operasyonlar neticesinde 8 kişi uyuşturucu suçundan gözaltına alındı.

Buna göre, Keşan'da farklı gün ve noktalarda, C.G adlı şahsın üzerinde 0,50 gram, B.S. adlı şahsın üzerinde 2,38 gram bonzai, İ.C.T. adlı şahsın üzerinde 8 adet Suboxone hapı, A.D. isimli şahsın üzerinde 0,48 gram kimyasala bulanmış tütün, D.Ü. isimli şahsın üzerinde 4 adet sentetik ecza, S.K. isimli şahsın üzerinde 3 adet Extacsy hapı ele geçirildi.

İlçe genelindeki devriye ve takibi sürdüren asayiş ekipleri, yine O.Y. adlı şahsın üzerinde 1 gram, B.G. adlı şahsın üzerinde 1,23 gram olarak kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 8 şüphel hakkında adli tahkikat başlatıldı.