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Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

İkinci operasyon, Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde yine şüphe üzerine durdurulan M. C. U. isimli şahsın üst aramasında, 4 tablet halinde 43 adet GALARA isimli sentetik hap ele geçirildi. Aynı mahallede Huzur Sokak'taki denetimde ise C. İ. adlı şahsın üstünde yapılan aramada 6 adet Suboxone sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonlarda, 3 ayrı şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki gecenin ilk uyuşturucu operasyon, İspat Camii Mahallesi Hayribey Sokak üzerinde yapıldı. Durdurulan M. Ş. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 1.81 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

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