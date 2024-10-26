Keşan Belediyesi Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, 4 Noluşehiriçi minibüs hattının güzergahına Cumhuriyet Mahallesi eklendi.Vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 4 Nolu minibüs hattı, 28 Ekim itibariye artık Cumhuriyet Mahallesi'nden de geçecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Bu önemli düzenleme, Keşan Devlet Hastanesi ve Keşan Şehirler Arası Otobüs Terminali gibi stratejik noktalara ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni güzergahıyla 4 Nolu hat, Keşan’ın yoğun kullanılan sağlık ve ulaşım merkezlerine olan erişimi daha konforlu hale getirerek, vatandaşların ulaşım sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

Güzergah değişikliği ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi sakinleri de toplu taşıma olanaklarından daha fazla yararlanma fırsatına sahip olacak. Bu kapsamda yapılan güzergah düzenlemesinin, şehir içindeki trafik akışını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, mahalle sakinlerinin hastane ve terminale doğrudan ulaşımı sağlanmış olacak.

Yeni güzergah düzenlemesi, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren 4 Nolu şehir içi minibüs hattı yeni güzergahında seferlerine başlayacak.

Keşan Belediyesi Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından hayata geçirilen bu yeni düzenlemenin, Keşan halkının ulaşım sürecine olumlu katkılar sağlayarak yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.

4 NOLU GÜZERGAH:

Gidiş: Yusuf Çapraz Lisesi-Enez Caddesi-Efes Bulvarı-Bendis Alışveriş Merkezi- Efes Bulvarı-Evreşe Caddesi Devlet Hastanesi- Evreşe Caddesi Anafartalar Caddesi- Örnekevler- Çuhacı Sokak- Evgen Sokak- Gelibolu Caddesi- Atatürk Bulvarı- Vali Fahri Yücel Caddesi- 19 Kasım Caddesi Şehit Piy. Çav. Cahit ERGİN Sokak Necati İşcan Caddesi- Rasim Ergene Caddesi- Demirciler Caddesi İsmet İnönü Caddesi- Cumhuriyet Caddesi- Kurtuluş Caddesi- Orman Fidanlığı Kavşağı Efes Yolu Edirne Bulvarı Bağcı Sokak (İstasyon Mah.)

Geliş: İstasyon Mahallesi Bağcı Sokak- Edirne Bulvarı Efes Yolu Orman Fidanlığı Kavşağı- Kurtuluş Caddesi- Cumhuriyet Caddesi- İsmet İnönü Caddesi- Demirciler Caddesi- Rasim Ergene Caddesi- Necati İşcan Caddesi Piy. Çav. Cahit ERGİN Sokak- 19 Kasım Caddesi- Vali Fahri Yücel Caddesi- Atatürk Bulvarı-Gelibolu Caddesi- Evgen Sokak- Çuhacı Sokak- Örnekevler- Anafartalar Caddesi- Evreşe Caddesi-Devlet Hastanesi- Evreşe Caddesi- Efes Bulvarı- Bendis Alışveriş Merkezi- Enez Caddesi Yusuf Çapraz Lisesi oy birliği ile kabul edilmiştir.