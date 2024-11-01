Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda önemli miktarda sentetik ecza ele geçirildi.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Alaybey Sokak'ta durumundan şüphelenilen Ö.I. isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından durduruldu.

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Yapılan aramada şahsın üzerinde 56 adet sentetik ecza olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.I., hakkında başlatılan adli süreç kapsamında gerekli işlemlere tabi tutuldu.

Kaynak: igf