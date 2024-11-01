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Yapılan aramada şahsın üzerinde 56 adet sentetik ecza olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda önemli miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Alaybey Sokak'ta durumundan şüphelenilen Ö.I. isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından durduruldu.

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