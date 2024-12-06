Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan yakalama kararı bulunan bir şahıs tutuklandı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'da Cumhuriyet Mahallesi Bozkır Sokak'ta yapılan bir kontrolde, H.E. isimli şahıs durdurularak, sorgulandı.

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Şahsın, yapılan sorgulamada Kırklareli Yerel İlamat Masası tarafından arandığı belirlendi.

8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan H.E, gözaltına alındı.

H.E., emniyetteki işlemleri sonrasında Edirne Cezaevine gönderildi.

Kaynak: igf