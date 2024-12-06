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Şahsın, yapılan sorgulamada Kırklareli Yerel İlamat Masası tarafından arandığı belirlendi.

Bakan Tekin iki ülkenin Büyükelçilerini kabul etti

Bakan Tekin iki ülkenin Büyükelçilerini kabul etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan yakalama kararı bulunan bir şahıs tutuklandı. Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'da Cumhuriyet Mahallesi Bozkır Sokak'ta yapılan bir kontrolde, H.E. isimli şahıs durdurularak, sorgulandı.

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