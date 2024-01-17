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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.EDİRNE (İGFA) - Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından Edirne ili Keşan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu; hakkında çeşitli suçlardan (6 yıl 3 ay) kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan (1) şahıs yakalandı.

Yakalanan şahsın isminin M.K. olduğu ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şahıs, gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.