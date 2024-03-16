Keşan'da bir kadın, eski sevgilisi tarafından tehdit ve darp edildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -14 Mart Salı günü saat 14:00'te İspat Cami Mahallesi Leylek Sokak'ta yaşanan olayda, R.G. isimli müşteki, eski sevgilisi T.A.'nın kendisini telefonla taciz ettiğini ve tehdit ettiğini beyan etti.

Müşteki, T.A.'nın daha önce de belinde bulundurduğu silahı göstererek kendisini tehdit ettiğini, 14 Mart günü ise park'a konuşmak için çağırdığını ve arkadaşlık etme konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti. R.G., T.A.'nın arkadaşlık teklifini kabul etmeyince çenesini ve sol kolunu sıktığını ve avucunun içine 9x19 çapında fişek bıraktığını söyledi. Şüpheli T.A., R.G.'ye abisini vuracağı tehdidinde de bulundu ve hakaretlerde bulundu.

Olayla ilgili R.G.'nin beyanı doğrultusunda tahkikata başlanıldı.