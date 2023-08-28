Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan’da bursluluk sınavının 3 Eylül Pazar günü yapılacağını açıklayarak sınavla ilgili bilgiler verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da bursluluk sınavının 3 Eylül 2023 Pazar günü 10.00-12.00 saatleri arasında İlçemiz Ahmet Yenice Ortaokulu’nda Bursluluk Sınavı (İOKBS) yapılacağını duyuran İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, sınava Ahmet Yenice Ortaokulu’nda 18 salonda 312 öğrencinin katılacağını duyurdu.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sınava girecek adaylar sınav saatinden yarım saat önce fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezinde hazır bulunacaklarını belirten Müdür Saz, "Sınava gelirken yanlarında Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi devam eden), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaklardır. Kimlik Belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır" dedi.

Saz ayrıca adayların Sınava gelirken yanlarında ve üzerlerinde kesinlikle sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri olan saat vb.) bulundurmamalarını istedi.