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Edirne'nin Keşan ilçesinde çalıntı motosikletle polise yakalann şüpheliye resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlatıldı. Motosiklet, yediemin otoparkına çekildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde plakası olamayan bir motosikleti durdurdu.

Ekipler, motosikleti incelediğinde motor ve şase numarasının boyalı olduğunu tespit etti.

Ayrıca motosikletin sürücüsü B.A. isimli şahsın da herhangi bir evrak ibraz edememesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda motosikletin çalıntı olduğu değerlendirildi.

Motosiklet, yediemin otoparkına çekilirken, sürücü B.A. hakkında resmî belgede sahtecilik suçundan tahkikat başlatıldı.