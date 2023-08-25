CHP Keşan İlçe Yönetimi mazbatalarını aldı. Mazbata töreninden sonra konuşan Çakır, “31 Mart seçimlerinde Keşan Belediyesi’ni yeniden CHP’ye kazandıracağız” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP'nin Olağan Genel Kurulu’nda Keşan İlçe Başkanlığı'na seçilen yönetim Keşan İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatalarını aldı.

Anıl Çakır başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri Hamit Binbay, Hesna Ezgi Çepil Özgül, Onur Gezer, Emre Gülcü, Merve Küçük, Barbaros Erim, Esen Şentürk, Hatice Öcal, Muzaffer Özcan, Çiğdem Çeliktuğ Öztürk, Bülent Saylam, Tayyar Sayım Tavşanoğlu, Erdem Tunca ve Baturay Ulu mazbatalarına kavuştu.

Mazbata töreninin ardından konuşan CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 3 bin üye ve 20 binden fazla gönüllülere seslenerek, "Bugünden itibaren yerel seçim süreci başlamıştır, ben ve arkadaşlarım 31 Mart’tın sonuna kadar durmadan nefes almadan yorulmadan çalışıp Keşan Belediyesi’ni tekrar Cumhuriyet Halk Partisi yapacağız. Sadece burada 15 kişi değiliz,arkamızda 3 bine yakın üyemiz 20 binden fazla gönüllümüz var, hep beraber inşallah Keşan’ı tekrar CHP’ye kazandıracağız. Sağolun, varolun" dedi.