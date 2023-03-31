Edirne'nin Keşan ilçesinde depreme karşı hazırlık ve tedbir adımları atılmaya devam ediliyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 1. Keşan Deprem Çalıştayı sonrasında hız kazanan ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi iş birliği ile ilerleyen çalışmaların yeni toplantısı 30 Mart 2023 Perşembe günü Keşan Belediyesi’nde yapıldı.

18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Bekler ve öğretim görevlileri ile gerçekleşen toplantıda, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun yanı sıra, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personelleri Oya Saçar ve Güliz Uslu Ergenler de hazır bulundu.

Toplantıda Keşan merkez ve mücavir alanları zemin tanımı, karotlu sondaj çalışması, jeofizik çalışma zemin parametreleri, yeraltı suyu ve riskli alanlar, yeraltı radar çalışması, jeofizik ve jeolojik tabanlı saha çalışmaları, harita oluşturulması maddeleri görüşüldü.

18 Mart Üniversitesi heyeti ayrıca Keşan Belediyesi hizmet binasında donatı kontrolü ve her katta binasal ölçümleri de yaptı.

Keşan’ın risk analizini yapmak üzere bilimsel düşüncelere başvurulduğunu ifade eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 1. Keşan Deprem çalıştayı sonrasında başlayan süreci kesintisiz devam ettiğini belirterek depremin yıkıcı etkilerinin unutulmayacağını ve e iyi şekilde hazırlanmak için düşünce desteği alındığını söyledi.