Süper Amatör Lig'de Keşan’da Anafartalarspor lider Edirne Mega Genç, Keşan İdmanyurdu ise Lalapaşaspor ile oynayacakErdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne Süper Amatör Lig’de Anafartalarspor ve Keşan İdmanyurdu, bu hafta ligin 8.hafta maçlarını kendi sahasında oynayacak.

Anafartalarspor, yarın saat 13.15’te grup lideri Mega Gençspor ile Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında karşı karşıya gelecek.

Diğer temsilcimiz Keşan İdmanyurdu ise saat 13.00’te Lalapaşaspor ile karşılaşacak.

Süper Amatör Lig’de oynanacak maçların programı şöyle;

Saat 13.00: Kaleiçispor-Osmanlıspor

Saat 13.00: Keşan İdmanyurdu (Keşan Atatürk Stadı)

Saat 13.15: Anafartalarspor-Edirne Mega Gençspor (Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası)

Saat 14.00: Uzunköprüspor-Tuncaspor

Saat 14.00: Yeni İmaretspor- İpsalaspor