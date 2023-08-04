Edirne'nin Keşan ilçesinde DSP İlçe Başkanlığı'na merhum başkan Yusuf Nalbantoğlu’nun oğlu Hasan Nalbantoğlu atandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -DSP Keşan İlçe Başkanı Taner Karatepe ile yönetim kurulunun yönetimden ve partiden istifa etmesinin ardından DSP Genel Merkezi, Keşan İlçe Yönetimi atandı.

Söz konusu atamaya ilişkin bilgiyi yeni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çayır verdi.

Çayır, DSP Keşan İlçe Başkanlığı’na DSP’de Keşan İlçe Başkanlığı ve Edirne İl Başkanlığı yapan merhum Yusuf Nalbantoğlu’nun oğlu Hasan Nalbantoğlu’nun atandığını duyurdu.

Yeni Başkan Hasan Nalbantoğlu, başta babası merhum Yusuf Nalbantoğlu ve dedesi merhum Hasan Nalbantoğlu olmak üzere DSP’de bugüne kadar ilçe başkanlığı ve yöneticilik yapanlara ve emek verenlere de teşekkür ederek, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da uzun ömürler diliyorum” diyerek hayırlı olmasını diledi.

DSP Genel Merkezi tarafından da onaylanan Hasan Nalbantoğlu başkanlığındaki Keşan İlçe Yönetim Kurulu'nda; Erol Çayır, Hasan Kaykı, Mahir Kaplan, Hayrettin Çetin, Burhan Meşe, Turhan Sarıgül ve İdriz Ayaz'ın da atamaları yapıldı. Yeni Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görev bölümü yapması bekleniyor.