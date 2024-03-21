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Olayla ilgili M.O. isimli şahıs C. Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı ve hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kontrol sırasında, iş yeri kapısının önünde bekleyen M.O. isimli şahıstan şüphelenildi. Yapılan aramada 1 adet tabanca ve toplam 14 adet dolu fişek ele geçirildi.

SARDOS üyeleri Çanakkale Şehitleri için Kazdağları'na tırmandı

SARDOS üyeleri Çanakkale Şehitleri için Kazdağları'na tırmandı

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Camii Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına rutin kontrol gerçekleştirdi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin kontrolde eğlence mekanı önünde bekleyen şahıs üzerinde tabanca ele geçirildi.

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