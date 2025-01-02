Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilciliği, 2025 yılı bütçesinde büyük oranda faiz ödemeleri ve Kamu-Özel İşbirliği garanti ödemelerine ayrılan büyük paylara karşı, emeklilerin ve tüm çalışanların insanca yaşam hakkı için 3 Ocak Cuma günü büyük bir eylem başlatıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiği açıklamaları, tüm emekli ve çalışanları derinden etkiliyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilciliği, düşük maaş artışlarının yetersiz olduğunu belirterek, “Yüzdelik sefalet zamlarına karşıyız! Biz insanca yaşayabileceğimiz ücret istiyoruz” diyerek taleplerini duyurmak amacıyla Keşan’da 3 Ocak’ta büyük bir protesto düzenleyecek.

KEŞAN’DA BULUŞMA NOKTASI: KENT MÜZESİ

Emekliler ve tüm çalışanlar, Keşan Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleriyle birlikte 3 Ocak Cuma günü saat 16:00’da Kent Müzesi önünde toplanacak.

Yürüyüş, Hastane Caddesinden İnönü Caddesi’ne, oradan ise Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam edecek.

Taleplerin duyurulacağı basın açıklamasının ardından, seslerini duyurmak isteyen Keşan halkı, birlik mesajı verecek.