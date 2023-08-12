Edirne'ye bağlı Keşan Devlet Hastanesi'nin açılmasının ardından boş kalan Keşan Devlet Hastanesi binalarının öğrenci yurdu olarak kullanılması için çağrı yapıldı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Medya Keşan'ın yaptığı çağrıda, 100 kişilik ve 150 kişilik bu iki eski hastane binasının, ya bakanlıklar arası takasının yapılması, ya belediyeye devrinin yapılarak Edirne'ye bağlı Keşan'a gelen öğrencilere öğrenci yurdu yapılması önerildi.

Çağrıda, Milletvekilleri Fatma Aksal, Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan ve Mehmet Akalın başta olmak üzere Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine atanan H.Kürşat Kırbıyık, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Saner Özdilek, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe, SP İlçe Başkanı Ahmet Köseler, Demokrat Parti İlçe Başkanı Şaban Balkanlı ve Keşan'da bulunan tüm STK'lar ile mahalle muhtarlarının göreve çağrıldığı belirtildi.

Çağrıda, "Bu tarihi çağrımız ile boş duran bu iki binanın öğrenci yurduna kavuşturulması belki de bir nebze de olsa bu sorunun çözümüne katkı sağlayacağına inanıyoruz" denildi.

KEŞAN'A ÖĞRENCİ YURDU ŞART

Keşan'da son yıllarda öğrenci sayısındaki artış, öğrenci yurtlarına olan ihtiyacı artırdı. Keşan'da mevcut öğrenci yurtlarının kapasitesi, mevcut öğrenci sayısının çok altında. Bu nedenle, birçok öğrenci, özel yurtlarda yüksek fiyatlara kalmak zorunda kalıyor.

Medya Keşan'ın çağrısı, Keşan'daki öğrenci yurtları sorununun çözümüne katkı sağlayabilir. Belediye ve diğer ilgili kurumların çağrıya olumlu yanıt vermesi bekleniyor.