Keşan'da evden 50 bin TL değerinde olduğu belirtilen yüzük çalındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da meydana gelen evden hırsızlık olayı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 19:00’da ise Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Çetin Sokak'taki bir evde meydana gelen hırsızlık olayında müşteki olarak açıklanan E.D. isimli şahıs, polise başvurarak olayı bildirdi.

Şüphelilerin, evine temizlik bahanesiyle girdiğini ifade eden müşteki, temizlik sonrası yaptığı kontrollerde toplam 5 adet yüzüğünün yerinde olmadığını fark etti.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, çalınan yüzüklerin toplam değerinin 50 bin TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, detaylı soruşturma başlattı.

E.Y ve N.S. olarak belirlenen şüphelilerin yakalanması ve çalınan değerli eşyaların bulunması için polis çalışmalarını sürdürüyor.