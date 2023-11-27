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Keşan Belediyesi’nin eski çalışanlarından G.A. evinde ölü bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre G.A.’nın arkadaşlarıyla birlikte geçtiğimiz Pazar günü akşamı doğum gününü kutladığı kendisinden haber alınamaması üzerine Belkoop’ta ikamet eden G.A.’ya telefonla ulaşamayan arkadaşları, apartman komşusuna haber verdi.

G.A.’nın kapıyı da açmaması üzerine durumdan şüphelenen yakınları içeriye girdi ve kendisini sandalye üzerinde oturur vaziyette buldu.

Yakınları tarafından haber verilmesi üzerinde eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde G.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

G.A.’nın cansız bedeni Keşan Devlet Hastanesi morguna oradan da detaylı otopsisi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.