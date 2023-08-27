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Kazada yaralanan 22 ACV 094 plakalı otomobilin yolcuları S.Ç., E.Ç. ve E.K.''nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada, motosiklet sürücüsü Ekrem Asker olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobile sağ ön koltuktaki S.K. ve arka koltuktaki E.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne Keşan ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Keşan-Enez karayolu mevkiinde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 22 ACV 094 plakalı otomobil, sola dönüş yapmak istediği sırada, Ekrem Asker idaresindeki 34 EBA 70 plakalı motosikletle çarpıştı.

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