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Gelecek Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Aydoğan Ersöz, bir basın toplantısı yaparak, kendisinin reklamını içeren Şehitlik Parkı köşesindeki bilboardın Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından indirtildiğini iddia etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Keşan Belediye Başkan adayı Aydoğan Ersöz, belediyenin özel şirkete kiraya verdiği bilbordları şirketle görüşerek ödemeyi de banka üzerinden yaparak kiralaması ardından şirket tarafından fotoğraflarının asıldığını anımsatarak, bir gün sonra sökülmesine tepki gösterdi.



Neden söküldüğünü sorduğunda Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun talimat verdiğinden dolayı söküldüğü yanıtıyla karşılaştığını ifade eden Ersöz, "Kamuoyunda tepkiler büyüyünce millet tepki verince, tekrar sökerken yırtılan fotoğraflarımı geri takmaya başladılar. Belediye başkanı sevilmiyor kayda değer bir hizmeti olmadı. Keşan’da oyları çok düştü, benim kazanacağımdan korktuğundan çılgınca hak hukuk tanımadan demokrasi dışı bu yollara başvurmaya başladı" dedi.

Keşan halkının sağduyusuna güvendiğini belirten Ersöz, "Korkuyorsunuz korkuyorsunuz korku dağları sardı gidiyorsun. Giderken de böyle ufak şeylerle uğraşıyorsun" diyerek tepki gösterdi.