Edirne'de hırsızlık suçundan aranan kadını, polis Keşan ilçesinde yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan bir şahıs ile kayıp bir şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen iki kadın şahıs durduruldu.

G.F. isimli şahsın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması olduğu anlaşıldı.

G.T. isimli şahsın da kayıp şahıs olarak aranması olduğu anlaşıldı.

Cumhuriyet Savcısı talimatıyla G.F. isimli şahıs gözaltına alınırken, işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen G.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak (4 yıl 6 ay hapis) Edirne Cezaevi'ne gönderildi.