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Aydoğan Ersöz, Gelecek Partisi’nin Keşan Belediye Başkan adayı olarak açıklandıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gelecek Partisi’nin 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkan adayı belli oldu.

Aydoğan Ersöz, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında Davutoğlu, Ersöz’ü partisinin Keşan Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.

Ersöz, kendisini Keşan Belediye Başkan Adayı olarak açıklayan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ederek, “Belediye Meclis listesi için de çalışmalarımıza en kısa sürede başlayıp genel merkezimize göndereceğiz" dedi.