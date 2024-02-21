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Olay yerinde bulunan diğer işçilerin yardımıyla ayağa kalkan F.V., kendi imkanlarıyla Keşan Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda F.V.'nin hayati tehlikesi olmadığı belirlendi.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Pazar günü öğle saatlerinde Keşan Aşağı Zaferiyye Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan F.V. isimli işçi, dengesini kaybederek iskeleden düştü.

Keşan’da geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen bir olayda inşaat işçisi çalıştığı iskeleden düşerek yaralandı.

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