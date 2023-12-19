Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından gerçekleştirilen müşterek görev kapsamındaki eğitim faaliyetleri, Keşan İlçe Tarım Müdürlüğü personellerine odaklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya Selçuklu'ya 4 ödül birden Konya Selçuklu'ya 4 ödül birden

Bu kapsamda Keşan İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine yönelik düzenlenen eğitimde; trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri, geçiş üstünlüğü, mevsimsel araç lastik ve bakımı, emniyet kemeri kullanımı ve önemi konularında detaylı bir bilgilendirme gerçekleştirildi.