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Edirne'de Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Keşan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Edirne Barosu Keşan Temsilciliği ve Belediye Sanat Merkezi tarafından hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” farkındalık programı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE ( İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” farkındalık programı düzenlendi.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu’nda başlayan programa; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, İYİ Parti İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe, Edirne Barosu Başkanı Avukat Gökhan Karakoç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Temel Özdemir ve Canan Niksarı KADES uygulaması, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli Psikolog Serap Deniz ise kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda bilgilendirdi.

Edirne Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Avukat Özge Hazır ve Avukat Burcu Ortaç Irmak’ın “Şiddetin Hukuki Boyutu ve Yasal Haklar” konulu sunumunun ardından, BSM ve Keşan Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde hazırlanan tiyatral gösteri büyük beğeni topladı. Öte yandan kadına şiddeti gösteren canlandırma makyajları ise dikkat çekti.

Program sonunda konuşan Helvacıoğlu, “Keşan Belediyesi olarak toplumu güçlendirmek kadını güçlendirmekten geçtiğine inanıyoruz. Medeniyetin, ailenin, merhametin, hayatın ve emeğin kurucu gücü kadındır. Bunu çok iyi biliyoruz. Kadına şiddete karşı toplumsal duyarlılıklarımızı güçlenmesi ümit ediyor, kadına şiddet insanlığa ihanettir anlayışıyla her türlü şiddetin son bulduğu bir dünya diliyoruz. Bu güzel program için paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Çok anlamlı bir mesaj verdik. Kadına şiddete hayır diyoruz” dedi.