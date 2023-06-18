2022 – 2023 eğitim öğretim yılının son zilinin çalmasının ardından Keşan’da 13 bin 785 öğrenci karnelerini aldı.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim faaliyetinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi bugün öğrencilerin karnelerini almasıyla sona erdi.

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemin sona ermesi nedeniyle Keşan Merkez Anaokulunda karne töreni gerçekleştirildi.

Törene; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürkan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İhan Saz, öğrenciler ve veliler katıldı.

Karne töreninin açılış konuşmasını okul müdürü Sibel Erduran tarafından yapıldı. Erduran, konuşmasında şunları söyledi; “Bir dönemi daha bitirmenin ve yeni mezunlar vermenin sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz.Heyecanla başladığımız eğitim öğretim döneminde bizler öğrencilerimizin sorumluluk üstlenen, duyarlı, mutlu ve yaratıcı bireyler olmalarını hedefledik.Bunu da en iyi şekilde öğretmenlerimizin sayesinde gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Siz değerli velilerimizin de çocuklarının eğitimi ve öğretimi için yüksek düzeyde çaba gösterdiğinize inanıyor ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu sene 70 öğrencimiz anaokulundan mezun olarak ilkokula başlayacaklar. Öğrencilerimizin okul hayatları boyunca başarılı olmaları en büyük temennimizdir.”

Konuşmanın ardından protokol tarafından öğrencilere karneleri takdim edildi. Daha sonra öğrenciler dans ederek karne alma sevincini kutladılar.

KEŞAN'DA 72 KURUMDA 960 ÖĞRETMEN GÖREV YAPTI

Keşan'da da bugün 13 bin 785 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Keşan'da 72 kurumda 960 öğretmen görev yaptı.

EDİRNE’DE 56.808 ÖĞRENCİ BUGÜN KARNE ALDI

Edirne'de; 2022-2023 eğitim, öğretim yılı 2'inci döneminde okul öncesinde 7.481, ilkokulda 17.324, ortaokulda 16.359, ortaöğretimde 15.644 olmak üzere toplam 56.808 öğrenci bugün karne aldı.

Edirne ve ilçelerinde 5.175 öğretmen, 900 personel olmak üzere toplam 6.075 kişi görev aldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 294 okulun; 32'sini anaokulu, 101'ini ilkokul, 93'ünü ortaokul, 68'ini ortaöğretim okulu oluşturdu.

Edirne'de 294 okulda toplam 2.949 derslik bulunuyor. Derslik başına öğrenci sayısı; okulöncesinde 16, ilkokulda 15, ortaokulda 15, ortaöğretimde 15 oldu.

Edirne'de karne dağıtım töreni Merkez Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda gerçekleştirildi.